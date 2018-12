Rekenkamer en ombudsman uiten kritiek op gemeente Capelle in zaak BLICK

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft gefaald in de toezicht op stichtingen die onder meer welzijnswerk en openbaar onderwijs uitvoeren in de gemeente. Dat meldt de Rekenkamer van Capelle aan den IJssel. Er zijn geen goede afspraken tussen beide partijen om te kunnen beoordelen of de stichtingen goed functioneren. Ook de gemeentelijke ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, uit kritiek.

Capelle aan den IJssel werkt sinds een aantal jaar samen met de stichting CapelleWerkt, Welzijn Capelle en de stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK). Omdat deze zogenoemde 'verbonden stichtingen' taken uitvoeren voor de gemeente, zoals openbaar onderwijs en welzijnswerk, is het van belang dat de gemeente zelf een vinger aan de pols kan houden bij deze stichtingen en kan ingrijpen als ze niet goed functioneren.

Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt dat dat toezicht bij deze drie stichtingen te wensen over laat. In de praktijk blijken er vooral problemen te zijn met het toezicht op BLICK. Volgens de rekenkamer heeft de gemeente zich niet genoeg gerealiseerd dat het van belang is om onderling goede afspraken te maken over het toezicht, en deze afspraken ook vast te leggen.

In het beleid van de gemeente staan geen richtlijnen over het toezicht op verbonden stichtingen. De gemeente werkt daar volgens de rekenkamer aan.

Langlopend conflict

Er zijn al een tijd problemen tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en de stichting BLICK. De problemen ontstonden eind 2016, toen BLICK aankondigde om een vestiging van basisschool de Catamaran te sluiten. De gemeente was het hier niet mee eens.

Gesprekken tussen beide partijen leverden niets op, waarna het college een kort geding aanspande tegen de stichting én de voorzitter van het bestuur van BLICK. De dagvaardig van de voorzitter werd afgewezen, omdat er onvoldoende onderbouwing was en dit een misbruik was van het procesrecht.



De verhoudingen staan sindsdien op scherp. Nadat er berichten naar buiten kwamen van problemen binnen de stichting, vroeg het college de raad van toezicht van BLICK om een gesprek. Op deze uitnodiging gingen zij niet in.

Begin dit jaar besloot het college een onderzoek uit te laten voeren naar de problemen bij de stichting. Voor D66 in Capelle aan den IJssel, die liever zag dat beide partijen met elkaar om tafel zouden gaan, was dit een reden om uit de coalitie te stappen. De stichting zelf wilde ook niet meewerken aan een onderzoek.



Ombudsman

BLICK klaagde bij de gemeentelijke ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, over het handelen van de gemeente Capelle aan den IJssel na de sluiting van de school. Zij constateert in een rapport dat de gemeente in het conflict over de sluiting van de openbare basisschool fouten heeft gemaakt en gaf de stichting op drie van de vier punten gelijk.

Voor het besluit om een kort geding aan te spannen tegen de stichting kan de ombudsman nog begrip tonen, maar dat geldt niet voor de persoonlijke dagvaarding van de voorzitter van het bestuur.

"Aanvankelijk was er van beide kanten bereidheid om constructief over een doorstart van de school te praten. Door op de persoon te spelen, is die kwestie geëscaleerd", legt de ombudsman uit.

Ook het onafhankelijk onderzoek dat de gemeente wilde instellen naar BLICK, was volgens Zwaneveld geen goed besluit. "Een goede motivatie ontbrak, evenals duidelijkheid over de wijze waarop het besluit tot stand is gekomen."

Maar de stichting zelf gaat volgens Zwaneveld ook niet vrijuit. "De communicatie over en weer verliep vaak stroef. Ik zie een terugkerend patroon, waarbij de partijen steeds toenadering zoeken en elkaar vervolgens het leven zuur maken als er geen overeenstemming wordt bereikt. Dat heeft er van beide kanten toe geleid dat de zaak uit de hand is gelopen."

Samenwerking optimaliseren

In een reactie op het rapport van de ombudsman laat wethouder Dick van Sluis (onderwijs) weten dat bepaalde zaken in dit verhaal beter en anders hadden gekund. "​Het is nu tijd om hier een streep onder te zetten en samen te werken aan een mooie toekomst voor het openbaar onderwijs en dus aan de toekomst van kinderen in onze gemeente.”

Ook Mini Schouten van het College van Bestuur van BLICK wil de samenwerking tussen de stichting en de gemeente optimaliseren. "Op deze wijze willen wij het belang van het openbaar onderwijs dienen en scholen de ruimte geven om goed onderwijs te verzorgen binnen de gemeente Capelle aan den IJssel."

Advies

Het advies van de rekenkamer aan de gemeente is om in een nieuwe beleidsnota betere richtlijnen op te nemen over toezicht op verbonden stichtingen. Ook moeten de statuten van de drie eerder genoemde stichtingen worden aangepast. Daarvoor adviseert de rekenkamer dat de raad van toezicht van de stichting BLICK met de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel om de tafel gaat.

Het college van Capelle aan den IJssel is het eens met de aanbevelingen van de rekenkamer. Of ze hier ook mee aan de slag gaan, is volgens de rekenkamer nog niet helemaal duidelijk.