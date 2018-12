Deel dit artikel:













VIDEO: Sint op Straat in Rotterdam Sint op Straat in Rotterdam

Sinterklaas is overal en ook in Rotterdam. De goedheiligman is de vriend van iedereen en nog altijd ongekend geliefd. Ook bij de oude kinderen van 18+. Tot 5 december volgen we Sinterklaas op straat.

Deze maandag spreekt de goedheiligman met een vrouw die handboeien kado krijgt en maakt selfies. Bekijk hier aflevering vier van Sint op Straat.