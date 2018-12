Deel dit artikel:













Luis Tavares in laatste week richting GLORY-gevecht: 'Het is een soort tunnelvisie' Luis Tavares bij de osteopaat

Kickbokser Luis Tavares bevindt zich in de laatste week van zijn voorbereiding voor zijn GLORY-gevecht van zaterdag 8 december in Ahoy Rotterdam. De Rotterdammer neemt het dan op tegen Artur Gorlov uit Letland. De voorbereiding van Tavares bestaat uit verschillende onderdelen. Zo ging hij naar de osteopaat, en daar was RTV Rijnmond bij.

Voor Tavares is elk onderdeel van zijn voorbereiding belangrijk, dus ook het bezoek aan de osteopaat. "Het is een belangrijk onderdeel voor een topsporter. Je moet altijd je lichaam checken. Het is niet alleen hard trainen, maar je moet ook je lichaam goed verzorgen. Daarom ben ik hier." De kickbokser is klaar voor zijn duel. "Het is een soort tunnelvisie. Je komt bijna bij je dierlijk instinct. Maar het is niet dierlijk, je krijgt alles mee. Maar je komt dichter tot jezelf. Dat proces vooraf, dat vind ik geweldig." Bekijk hierboven heel het item met Tavares over zijn laatste week voorbereiding en bezoek aan de osteopaat.