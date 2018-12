Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wederopbouwkunst uit Dijkzigt Ziekenhuis krijgt tweede leven Het kunstwerk 'Vogels en Vissen'

Twee enorme kunstwerken die tot voor kort in het voormalige Dijkzigt Ziekenhuis te zien waren, krijgen een tweede leven. Een projectontwikkelaar heeft de wederopbouwkunstwerken aangekocht en wil ze hangen in twee nieuwbouwprojecten in Rotterdam-West.

Het Dijkzigt Ziekenhuis wordt binnenkort gesloopt. Om deze kunstwerken van vier bij zeven meter daarvan te behoeden, klopte de Werkgroep Monumentale Kunst (WMK) van Erfgoedvereninging Heemschut aan bij projectontwikkelaar Blauwhoed. Rotterdam is dé wederopbouwstad van Nederland", legt Marcel Groeneweg van Blauwhoed uit.

"Het zou toch eeuwig zonde zijn als een dergelijk belangrijk stuk Rotterdamse historie verloren zou gaan?" De muurschildering 'Kinderen in het bos' van Dolf Henkes en een mozaïek 'Vogels en vissen' van Jan Bezemer, krijgen een tweede leven in de nieuwbouwprojecten STACK en Eden District, op de Müllerpier en Lloydpier in Delfshaven. Het zal zeker nog tot 2020 duren voor de kunstwerken uit 1961 te bewonderen zijn op hun nieuwe locatie. Johanna Jacobs van WMK hoopt dat andere projectontwikkelaars het voorbeeld van Blauwhoed volgen. "Er zijn namelijk nóg twee kunstwerken beschikbaar", vertelt ze.