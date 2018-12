Deel dit artikel:













Ketheltunnel richting zuiden dicht na ongeluk

De Ketheltunnel in de A4 richting Rotterdam is maandagavond dicht. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's.

Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer de tunnel weer open kan. Verkeer richting het zuiden kan omrijden via de A13 en A20.