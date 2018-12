Deel dit artikel:













Ketheltunnel richting zuiden weer open na ongeluk

De Ketheltunnel in de A4 richting Rotterdam is maandagavond een uur dicht geweest. Er was een ongeluk gebeurd met meerdere auto's.

Of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk. Rond 22:00 uur kon de weg weer open.