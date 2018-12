Topavond voor Zuid én Ed: 260 miljoen en misschien een baan

Het bedrag was al bekend, maar de krabbels maakten het officieel: Rotterdam-Zuid krijgt een extra investering van 260 miljoen euro. Voor buurtbewoner Ed had de bijeenkomst uiteindelijk zelfs nog een extra mooi tintje.

LISA Kitchen Bar, Rotterdam-Zuidplein. Twee ministers, een burgemeester, wethouder en de chef van Nationaal Programma voor Rotterdam-Zuid praten met bewoners. Over wat er beter gaat en wat er beter kan.

Neem de krotten. Ze staan er nog steeds. Burgemeester Aboutaleb kent een tragisch verhaal uit de Tarwewijk waar een gezin uit nood voor duizend euro per maand een rammelend slooppand huurt. Een schande, vindt hij.

Of het onderwijsniveau. Zuid loopt achter bij de rest van Rotterdam en bij de rest van Nederland. Maar de CITO-scores stijgen harder dan in de rest van het land. Onderwijzers kiezen bewust voor werken op Zuid, omdat je daar echt het verschil maakt. Er gloort hoop.

Ook de werkloosheid is een zorgenkind. Bewoner Ed heeft een technische achtergrond en wil graag aan de slag, vertelt hij. Dat treft. Wethouder Richard Moti weet nog wel wat. De telefoon komt uit de binnenzak, nummers worden uitgewisseld. Ed blij, wethouder blij.

De toegezegde 260 miljoen euro van rijk en gemeente vormen een forse injectie voor de komende vier jaar. Er zullen duizenden slechte huizen worden opgekocht, die plaats zullen maken voor frisse nieuwbouw. Honderden banen worden gecreëerd en investeringen worden gedaan in het onderwijs.

In 2030 moet Rotterdam-Zuid op alle fronten gelijk lopen met de noordoever van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Dat is een enorme klus voor de komende twaalf jaar, maar in LISA geloven ze er maandagavond in.