De Likt wint Rotterdam Music Award voor beste track

In theater LantarenVenster in Rotterdam zijn maandagavond de Rotterdam Music Awards uitgereikt. De Rotterdamse dj Benny Rodrigues had de eer om de mannen van De Likt de prijs voor Beste Track te overhandigen. Hun nummer 'Zelf Doen' wist de meeste stemmen te behalen van de 25 genomineerden.

'Crazy Sexy Cool' veroverde de titel van Beste Festival, terwijl het concept 'The Coach' tot winnaar werd benoemd in de categorie Beste Club Avond.

In totaal waren er prijzen te winnen in zeven categorieën. Online konden liefhebbers onder meer hun stem uitbrengen op favoriete album, nummer, festival of podium. Die laatste prijs ging naar De Stad Als Podium. Grounds, Roodkapje, Sijf en WORM waren de andere genomineerden en grepen naast de titel.

In de categorie Best Album won Neda Boin, met het album 'The Light has come'. Ze liet maar liefst 24 andere genomineerden achter zich, waaronder Broederliefde, De Likt, Winne en Sabrina Starke.



​De awards zijn door de Popunie in het leven geroepen om de kwaliteit en diversiteit van de Rotterdamse popscene te belichten. Het was de vijfde keer dat de Rotterdam Music Awards werden uitgereikt.