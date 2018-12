Maatregelen tegen aanstaande griepgolf in de regio

Koude rillingen, koorts, hoofdpijn en pijnlijke spieren: dat zijn de symptomen van griep. Met de winter in aantocht, zet het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zich schrap voor een mogelijke griepgolf. "De griepepidemie is nog niet begonnen, maar we hebben de eerste influenza al wel gevangen", vertelt arts-microbioloog Marjolein Damen.

Griep wordt veroorzaakt door het Influenzavirus. Het Maasstad Ziekenhuis heeft vanaf maandag Influenza-sneltesten klaar liggen die verplegers kunnen gebruiken. "Het is een apparaatje dat heel snel het genetisch materiaal van het virus kan aantonen. We gaan het alleen gebruiken bij de patiënten die echt ernstig ziek zijn. Waar we van denken: die zouden weleens influenza kunnen hebben'', vertelt Damen.

De sneltest is eenvoudig in gebruik en kan daardoor makkelijk gebruikt worden door de verplegers. "We nemen een uitstrijkje uit de keel- en neusholten met een wattenstaafje. Dat uitstrijkje gaat in een buisje met een vloeistof."

"We stoppen een beetje van die vloeistof in een cartridge, ongeveer zoals uit een printer, en die stoppen we in een apparaat. Dat apparaat kan het virus vervolgens snel aantonen of uitsluiten", legt Damen uit.

De uitslag is binnen twee uur bekend. Dan is duidelijk welke patiënt in isolatie moet worden verpleegd en welke niet.