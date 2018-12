Patatbakker Lyall Silié uit Zwijndrecht is hit in The Voice: 'het voelt onrealistisch'

Zanger en patatbakker Lyall Silié uit Zwijndrecht is een regelrechte hit in The Voice of Holland. Toen de 20-jarige zanger tijdens de 'blind auditions' van de talentenjacht het nummer 'Lay me down' van Sam Smith inzette, draaiden alle vier de coaches tegelijk en vrijwel meteen hun stoelen.

De coaches zaten vol enthousiasme over de jonge zanger. Waylon zei dat hij kippenvel kreeg van de zangkunsten van Lyall en Anouk riep 'kom gewoon bij mij', omdat ze hem graag wilde coachen. "Het is gekkenwerk en het voelt allemaal heel onrealistisch", zegt Lyall een aantal dagen na de uitzending.

Op de vraag waar hij zo goed heeft leren zingen, antwoordt Lyall: "In de kerk, door zangles en door logopedie." De reacties van de klanten in de patatzaak in Zwijndrecht zijn volgens de zanger bizar. Veel mensen komen even de zaak binnen om het zangtalent succes te wensen.

Natascha de Visser is de werkgever van Lyall en is apetrots. Ze was bij de opnames en werd er emotioneel van. "We wisten dat hij goed kon zingen, maar dat het zó goed was hadden we niet verwacht. Het was heel bijzonder en de tranen kwamen vanzelf."

Mee met de flow

In het dagelijks leven is Lyall student International Business in Breda en werkt hij in snackbar Verhage in Zwijndrecht. Dat doet hij al vijf jaar met veel plezier en wat hem betreft blijft hij dat voorlopig gewoon doen.

Waar het eindigt weet Lyall allemaal nog niet. "We gaan het zien en we gaan gewoon mee met de 'flow'. Ik blijf gewoon lekker mezelf en doe wat ik prettig vind."

Op 28 december is Lyall weer te zien op televisie. Dan worden de 'battles' uitgezonden. Daarin nemen de kandidaten van de verschillende coaches het tegen elkaar op in een duet.