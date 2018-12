Damien Hertog definitief hoofdtrainer van Al Jazira

Damien Hertog in zijn Feyenoord-tijd

Voormalig hoofd opleiding van Feyenoord, Damien Hertog, blijft aan als hoofdcoach van Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij nam het stokje al tijdelijk over van de naar Sporting Lissabon vertrokken Marcel Keizer, maar is nu definitief de hoofdtrainer.

Hertog werkte eerder al in het buitenland. Hij assisteerde in 2007 bij APOEL Nicosia al eens oud-Feyenoorder Mario Been. Maar zij werden na zes weken al ontslagen.

Al Jazira staat in de competitie nu op de derde plaats, met 25 punten uit twaalf wedstrijden en een wedstrijd minder gespeeld dan de nummer twee Al Ain en nummer één Sharjah. Die twee ploegen verzamelden tot nu toe 28 punten.