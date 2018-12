Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ronnie Flex en Broederliefde in Spotify top 10 meest beluisterde artiesten Ronnie Flex op het dak van Coolcat in Rotterdam bij de lancering van zijn eigen kledinglijn

Ronnie Flex is de op een na meest beluisterde artiest op Spotify in Nederland. De Capellenaar eindigt dit jaar onder hiphopartiest Josylvio. Ook Broederliefde uit de Rotterdamse wijk Spangen staat in de top tien meeste beluisterde artiesten in 2018.

Nederlandse Spotifygebruikers luisterden verder het meeste naar artiesten Lil' Kleine, Frenna, Bizzey, Boef en Sevn Alias. Daarmee is hiphop net als vorig jaar het populairste muziekgenre op Spotify. De meest gestreamde track in Nederland is One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris. Op nummer twee staat God's Plan van Drake. Drake is meteen ook wereldwijd de meest gestreamde artiest. Zijn liedjes werden in totaal bijna 8 miljard keer beluisterd op Spotify.