Rijnmondbewoners zelf aan de slag met metingen luchtkwaliteit

De Milieudienst Rijnmond DCMR heeft in het hele Rijnmond-gebied 200 mensen gevonden die vanaf januari in hun omgeving de luchtkwaliteit willen meten. In Rotterdam konden en hebben 50 mensen zich aangemeld, in andere gemeenten tien inwoners per gemeente.

"Luchtkwaliteit leeft heel erg bij mensen. In 2019 bestaat het luchtmeetnet 50 jaar. We willen graag samen met burgers de luchtkwaliteit meten", zegt Peter van Breugel, adviseur luchtkwaliteit bij Milieudienst Rijnmond.

De bewoners meten NO2, stikstofdioxide, een stof die veel door autoverkeer vrijkomt.

Mensen die meedoen met de metingen, krijgen per post een buisje. "Dat kun je ophangen aan een lantaarnpaal of iets anders in de straat", legt Van Breugel uit. Die buisjes blijven vier weken hangen. Daarna krijgt iedereen een nieuw buisje om te verwisselen. "Met dertien buisjes kun je een jaar de luchtkwaliteit meten", zegt Van Breugel.

"We zouden het best zelf kunnen doen, maar we vinden het vooral heel erg leuk om samen met mensen te doen", zegt de adviseur van de Milieudienst. "Het is bedoeld als jubileumproject."

Aan het einde van 2019 kan de milieudienst kijken of de metingen van bewoners overeenkomen met de eigen metingen, en eventuele afwijkingen onderzoeken. Mensen die meten krijgen de resultaten per e-mail, zodat ze inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in hun straat.