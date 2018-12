Ruim 60 klachten over geluidsoverlast affakkelen bij Esso

De raffinaderij van Esso zorgt voor flink wat overlast in Spijkenisse. Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn maandagavond meer dan 60 klachten binnengekomen over herrie.

Esso is bezig met het opstarten van de raffinaderij in de Botlek, na groot onderhoud. Daardoor moet er worden afgefakkeld. Dat gaat gepaard met een bulderend geluid.

Volgens een woordvoerder van Esso is het fakkelen onvermijdelijk. ''Bij het opstarten moet het gas ergens heen. Alleen hadden we gehoopt dat we aan het begin van de avond klaar zouden zijn. Dat is anders gelopen,'' zegt de woordvoerder.

Esso heeft zowel voor het begin van het groot onderhoud als nadien advertenties geplaatst in lokale bladen. Die hebben blijkbaar toch niet het gewenste effect gehad. ''We zullen overleggen hoe we het voortaan moeten aanpakken'', besluit de woordvoerder.

Het bedrijf heeft maatregelen genomen om de herrie een beetje in te perken, zegt de DMCR. Na 01:30 uur dinsdagochtend vroeg kwamen er geen meldingen van overlast meer binnen bij de milieudienst. De fakkels branden nog wel.

DCMR heeft in het kader van onderzoek Esso een reeks vragen gesteld. Na de antwoorden neemt de milieudienst een besluit.