Verbindingsweg A20 richting Dordrecht weer vrij na autobrand Verbindingsweg A20 richting Dordrecht afgesloten door autobrand

Automobilisten kwamen dinsdagmorgen vanuit Gouda richting Rotterdam in een flinke file terecht bij knooppunt Terbregseplein. Door een ongeluk met meerdere voertuigen was de verbindingsweg tussen de A20 en de A16 dicht. Een van de auto's stond in brand.

Verkeer kon daarom vanaf de A20 niet via de Ring Oost richting Dordrecht en Breda rijden. Rijkswaterstaat adviseerde verkeer richting Dordrecht om te rijden via de Ring West en de A15.