Containerterminal RWG Tweede Maasvlakte stil door netwerkstoring

De terminal van Rotterdam World Gateway (RWG) op de Tweede Maasvlakte ligt vanaf dinsdagochtend 05:45 uur stil. Vrachtwagenchauffeurs kunnen het terrein niet op, de buffer staat vol. De wachttijden lopen snel op.

Chauffeurs melden dat de app van RWG eruit ligt, en ook het digitaal aanmelden van containers lukt niet. Volgens RWG gaat het om een netwerkstoring. De oorzaak was rond 10:00 uur bekend, maar het probleem is nog niet opgelost. Chauffeurs krijgen te horen dat de terminal niet voor 12:00 uur opengaat.

Op de N15 staat met borden aangegeven dat RWG dicht is, meldt een chauffeur. De omleiding brengt chauffeurs naar het parkeerterrein van restaurant Routiers.

Afgelopen maart lag de terminal ook gedeeltelijk stil door een storing. Toen konden alleen vanaf zeeschepen geen containers worden overgeslagen.

RWG heeft een paar keer per jaar last van uitval. Volgens de woordvoerder is dat ingecalculeerd.