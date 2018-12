Neda Boin: 'Ik wil mijn stem gebruiken voor het verspreiden van liefde en licht'

Broederliefde, De Likt, Winne en Sabrine Starke: Neda Boin liet ze allemaal achter zich. De Rotterdamse zangeres versloeg de artiesten in de strijd om het beste album. De prijs werd uitgereikt tijdens de Rotterdam Music Awards.

Neda had al een voorgevoel dat ze de prijs mee naar huis zou nemen. "Ik ben altijd best intuïtief, dus ik voel wel dingen aan. Ik had nu zelf echt het gevoel van 'hee, ik voel me geïnspireerd om mensen te laten stemmen' . En ja, waarom zou dat zijn als er niet ergens in het universum iets wilde dat ik ook echt zou winnen?"

Ze wist natuurlijk wel dat de concurrentie groot was. "Rationeel dacht ik, ik word het niet, er zijn zoveel andere goede en bekendere artiesten, maar ik had toch die kriebeltjes."

Mooie erkenning

Voor de zekerheid had de Rotterdamse toch maar een enorme groep vrienden en familie meegenomen naar de uitreiking. Haar vriend moest de camera in de aanslag houden op het moment suprême. "En als het dan uiteindelijk toch gebeurt, is dat een hele mooie erkenning", zegt Neda.

Fans konden op de website van de popunie laten weten welk album zij het best vonden. Neda heeft veel fans in Amerika en schreef hen een nieuwsbrief. Daarna stroomden de stemmen binnen.

Het album waarmee ze won heet 'The Light has come' en de winnares omschrijft het zelf als een inspirerend album. "Het is een reis van donker naar licht. Je kan het opzetten als je weer in contact wil komen met jezelf en inspiratie wil vinden."

Niet religieus

Zelf is Neda eigenlijk helemaal niet religieus. "Maar het gaat allemaal over liefde. Toen ik bij The Voice of Holland de andere kant had meegemaakt, dacht ik: nee, ik wil mijn stem en muziek alleen maar gebruiken voor inspiratie en het verspreiden van liefde en licht."

Die gedachte stopte zij in haar nieuwe album. Dat dit is beloond met een prijs, maakt het voor de zangeres extra mooi.

​De Rotterdam Music Awards zijn door de Popunie in het leven geroepen om de kwaliteit en diversiteit van de Rotterdamse popscene te belichten. Het was de vijfde keer dat de awards werden uitgereikt. Alles winnaar vind je hier.