Opnieuw een ode aan het Noordereiland uitgebracht

Hij woont er zelf al jaren niet meer, maar hij blijft verknocht aan 'zijn' eiland in de Maas. Schrijver Peter Bakker komt met een tweede boek over het Noordereiland: ‘Poffen, verhalen van winkels op het Noordereiland’.

In het nieuwe boek beschrijft Bakker de bijzondere historie van de bedrijvigheid die er op winkelgebied in de vorige eeuw op het eiland was. "Nu is dat er nauwelijks meer, maar vroeger was het een en al winkels. Het eiland leefde van de binnenvaart. Dat was voor bedrijven een groot deel van hun inkomsten," aldus Bakker.

Paradijs

Voor de bewoners van dit bijzondere stukje Rotterdam is het Noordereiland het paradijs. Peter Bakker kent dat gevoel als geboren en getogen Noordereilander. Zijn eerste boek genaamd 'Dorp in de rivier', werd daarom verslonden door de (voormalige) eilanders.

Noord of Zuid

Het Noordereiland is voor veel Rotterdammers een soort niemandsland. Onduidelijk is of het bij Rotterdam-Noord of bij Zuid hoort. "Het zat vroeger vast aan Feijenoord, dus Zuid. Toch heeft dit eiland altijd wijknummer 1 gehad. Dat suggereert dat het bij het centrum hoort. Ik heb zelf altijd het gevoel gehad bij Zuid te horen," verklaart Bakker.Het boek wordt dinsdag gepresenteerd in Café ‘t Haventje aan de Prins Hendrikkade.