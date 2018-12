Deel dit artikel:













Rotterdammer opgepakt voor explosie Rotterdam-Lombardijen Meerdere auto's raakten beschadigd. Foto: MediaTV

Een 36-jarige Rotterdammer is maandagavond aangehouden als verdachte van het plaatsen van een explosief in het Alberto Monarviahof in Rotterdam-Lombardijen. Bij de explosie raakten verschillende geparkeerde auto’s beschadigd. Niemand raakte gewond.

Lees ook: Explosie in Rotterdam-Lombardijen richt schade aan De politie vermoedt dat de reden voor de actie in de relationele sfeer lag. In de woning van de verdachte wordt dinsdag nog onderzoek gedaan, daarbij worden explosieven-experts ingezet.