Jon Hermans als waarnemend burgemeester naar Noordwijk Jon Hermans - Foto: MediaTV

Jon Hermans is door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland benoemd tot waarnemend burgemeester van Noordwijk. De 64-jarige Hermans is nu nog waarnemer in Oud-Beijerland. Die gemeente gaat volgende maand op in de gemeente Hoeksche Waard.

Daarvoor was Hermans onder meer burgemeester van Ridderkerk en Almelo. Ook in Noordwijk krijgt VVD-er Hermans te maken met een fusie. Noordwijk en Noordwijkerhout gaan samen. Tot er een definitieve burgemeester is, neemt zij de honneurs waar.