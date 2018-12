Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FC Dordrecht en Excelsior in winter naar Spanje Excelsior op trainingskamp

Net als Feyenoord gaan FC Dordrecht en Excelsior in januari op trainingskamp naar Spanje. Beide clubs verblijven in de buurt van Malaga. Feyenoord zit ruim 50 kilometer verder in Marbella. Sparta blijft in Nederland en slaat de tenten op in Delden.

Excelsior vertrekt op 6 januari naar Spanje en verblijft in Alhaurin. De bedoeling is om op 10 januari op Spaanse bodem een oefenwedstrijd af te werken. Op 11 januari vliegt de ploeg van Adrie Poldervaart terug naar Nederland. Op vrijdag 18 januari hervat Excelsior de competitie met een uitwedstrijd bij Vitesse. FC Dordrecht vertrekt op 3 januari naar Zuid-Spanje en keert op 7 januari terug. De club hoopt na de winterstop een nieuwe trainer aangesteld te hebben als opvolger van de ontslagen Gerard de Nooijer. FC Dordrecht ging de laatste jaren in de winter vaak naar Hellevoetsluis, maar kiest nu dus voor een buitenlands avontuur. Er zal geen oefenwedstrijd gespeeld worden. FC Dordrecht hervat in de Keuken Kampioen Divisie met een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch op zondag 13 januari. Feyenoord vertrekt op 8 januari traditiegetrouw naar Marbella waar nog gezocht wordt naar een sparringspartner. op 13 januari vliegt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst weer naar Rotterdam. Op 19 januari hervat Feyenoord de competitie met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle. RTV Rijnmond zal in Zuid-Spanje aanwezig zijn en verslag doen van de trainingskampen van de drie regioclubs.