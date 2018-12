Nielson genomineerd voor twee Edisons

De Dordtse singer-songwriter Nielson is genomineerd voor maar liefst twee Edisons. Het gaat om zijn album ‘Diamant’ en zijn song ‘IJskoud’ in de categorie ‘Hollands’.

Behalve Nielson is ook Ronnie Flex uit Capelle genomineerd, in de categorie Hiphop met zijn album ‘Nori’ en Davina Michelle uit Nieuwerkerk aan den IJssel in de categorie Nieuwkomer met het nummer ‘Duurt te lang’.

De Edisons Pop worden 11 februari 2019 uitgereikt in de Gashouder in de Westergasfabriek in Amsterdam. De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt al sinds 1960 uitgereikt.