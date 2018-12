Risico op parkeerboete in Rotterdam door fout met Parkmobile app

Mensen die zaterdag tussen 11:00 en 16:00 uur in Rotterdam hebben geparkeerd met een parkeerapp lopen kans een parkeerboete te krijgen. Het gaat om de apps Parkmobile en Park-Line. Ook wie in andere bij Parkline aangesloten gemeenten heeft geparkeerd loopt risico op een bekeuring.

Het bedrijf achter de apps had een update doorgevoerd, maar daarbij was iets fout gegaan. Daardoor hebben de apps het parkeren niet verwerkt. De fout is inmiddels teruggedraaid.

Parkmobile zegt dat mensen die een bekeuring krijgen terwijl ze wel via de app hebben betaald, bezwaar kunnen maken bij de gemeente.

Het zou gaan om ongeveer 50 duizend mensen, maar hoeveel daarvan daadwerkelijk een boete krijgen, is niet bekend.