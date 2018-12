Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van Boekel fluit Emmen - Feyenoord Pol van Boekel

Pol van Boekel fluit komende zondag de wedstrijd tussen Emmen en Feyenoord. Het is voor het eerst dat deze wedstrijd in de Eredivisie wordt gespeeld. In Drenthe wordt om half drie afgetrapt.

Van Boekel floot Feyenoord dit seizoen al een keer eerder een uitwedstrijd van Feyenoord. Op de openingsdag verloor Feyenoord met 2-0 bij De Graafschap. Van Boekel stuurde Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius toen met rood van het veld. Feyenoord speelt donderdag eerst nog de inhaalwedstrijd tegen VVV. Dennis Higler fluit die wedstrijd. Excelsior moet vrijdag op bezoek bij koploper PSV en Jeroen Manschot is in Eindhoven de leidsman. PSV-Excelsior begint om kwart voor negen. In de Keuken Kampioen Divisie fluit Martin van den Kerkhof vrijdag op het Kasteel de wedstrijd Sparta - Almere City. Roda JC - FC Dordrecht wordt gefloten door Rob Dieperink, die eerder dit seizoen ook al Roda JC - Sparta floot. Beide duels beginnen om 20:00 uur.