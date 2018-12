Schotse Hooglanders overwinteren in Rozenburg

De Schotse Hooglanders van het Eiland van Brienenoord brengen hun winter dit jaar ergens anders door: ze zijn tijdelijk verhuisd naar de landtong van Rozenburg.

Dit is omdat er op Brienenoord onvoldoende eten voor de grote runderen is. Deze week is de kudde verhuisd. In mei keert de kudde weer terug op het eiland.

Menno van Lopik, boswachter bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap legt uit: “Schotse Hooglanders kunnen gemakkelijk onder ruige omstandigheden leven met weinig voedsel. Toch is het aanbod voor hen op het Eiland van Brienenoord te klein om goed de wintermaanden door te komen. Daarom verruilen ze tijdelijk het eiland voor een andere plek waar wel genoeg te eten is te vinden. We sturen ze dus eigenlijk met welverdiende wintersportvakantie."