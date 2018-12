Deel dit artikel:













Oversier alweer weg als technisch directeur NEC

Rotterdammer Remco Oversier is per direct vertrokken als technisch directeur bij NEC. De club uit Nijmegen en Oversier verschillen van inzicht over de te varen koers met betrekking tot het technisch beleid bij de club, waarna in overleg is besloten om de samenwerking te beëindigen.

Zowel Oversier als trainer Jack de Gier lagen onder vuur vanwege de teleurstellende prestaties van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Het ambitieuze NEC staat negende . Oversier was pas sinds juni 2017 in dienst bij NEC. Daarvoor was de Rotterdammer algemeen directeur bij RKC Waalwijk. Tussen 2007 en 2011 werkte hij bij de KNVB als medewerker voetbaltechnische zaken. In Nijmegen was Oversier de opvolger van Edwin de Kruyff, die moest vertrekken na de degradatie in 2017. De doelstelling van promoveren werd vorig jaar niet gehaald onder trainer Pepijn Lijnders die al na een half jaar werd ontslagen.