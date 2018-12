Deel dit artikel:













Deurwaarder vindt gestorven poes bij woningontruiming in Vlaardingen

Bij een ontruiming van een woning in Vlaardingen met een deurwaarder is dinsdagochtend een overleden poes gevonden. De bewoner had het beestje lange tijd geleden zonder eten en drinken achtergelaten.

"De bewoner was al lange tijd gevlogen, maar wel een poes zonder zorg achtergelaten. Triest!", twittert wijkagent Arie Weeda. De politie is op zoek naar de bewoner en laat weten dat er een onderzoek naar de dierenmishandeling wordt ingesteld. Waarom de woning ontruimd werd, is niet duidelijk.