Woningen in Rotterdam-Feijenoord ontruimd na vondst explosieven

Vier woningen aan de Donkerslootstraat in Rotterdam-Feijenoord zijn dinsdagmiddag urenlang ontruimd geweest. Dat gebeurde om explosieven uit een woning te halen, waar maandagavond een man werd aangehouden.

De 36-jarige Rotterdammer zou betrokken zijn bij een explosie zondagavond aan het Alberto Moraviahof in Rotterdam-Lombardijen. Geparkeerde auto's liepen daarbij schade op.

Samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doorzocht de politie de woning in de wijk Feijenoord. Rond 16:00 uur was het onderzoek in de Donkerslootstraat afgerond en konden de bewoners van de ontruimde woningen weer terug naar huis. De explosieven zijn afgevoerd en worden elders onschadelijk gemaakt.

De politie benadrukt dat het niet om zwaar vuurwerk gaat. De politie vermoedt dat het gaat om een gerichte actie in de relationele sfeer.