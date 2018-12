Jerdy Schouten over blessure: 'Hoop er tegen Heracles weer bij te zijn'

Jerdy Schouten zal de komende weken niet meedoen bij Excelsior. De middenvelder viel tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht van vrijdag uit met een hamstringblessure. Hij hoopt er tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdag 22 december er weer bij te zijn.

"Het gaat wel beter gelukkig dan toen het gebeurde op die avond", begint Schouten tegenover RTV Rijnmond.

"Er moet nog een echo plaatsvinden om exact vast te stellen wat het is, dus dat is lastig om te zetten. Het wordt afwachten wat daar uitkomt. Er wordt wel wat gespeculeerd wat het is en dan zou ik blij zijn dat ik er bij Heracles weer bij ben."

Koolwijk waarschijnlijk wel beschikbaar

Ook Ryan Koolwijk viel tijdens het duel tegen FC Utrecht uit, maar hij lijkt het duel te halen, afgaande op de laatste training van Excelsior. "Het gaat wel goed, het ging beter dan verwacht. Ik heb geen last en het is nu afwachten of ik morgen geen reactie heb."

Twijfelgevallen

Tijdens de dinsdagtraining verliet spits Elias Omarson eerder het veld met wat enkelklachten en trainde Ali Messaoud trainde dinsdag helemaal niet mee. Maar over die twee verwacht Adrie Poldervaart gewoon te beschikken.

Bekijk hierboven de twee gesprekken met Jerdy Schouten en Ryan Koolwijk.