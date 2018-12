Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Proef met enkelband voor jonge criminelen faliekant mislukt Enkelband. Foto: Sander Koning (ANP)

Een proef met het opleggen van elektronisch toezicht aan jonge criminelen in onder meer Rotterdam is grotendeels mislukt. De deelnemende partijen, zoals politie en de Raad voor de Kinderbescherming hebben de enkelbanden te weinig ingezet als strafmiddel en ook ging de registratie niet altijd even goed.

Het experiment werd de afgelopen drie jaar gehouden in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Laadtijd Enkele tientallen jonge criminelen kregen een enkelband om. Die vonden dat overigens niet fijn. Ze klaagden over huidirritatie, schaamte en de lange laadtijd van de enkelband van drie uur per dag. Enkele tientallen jonge criminelen kregen een enkelband om. Die vonden dat overigens niet fijn. Ze klaagden over huidirritatie, schaamte en de lange laadtijd van de enkelband van drie uur per dag. Onderzoekers van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving wilden met de proef uitzoeken of jonge criminelen minder vaak opnieuw de fout in gaan als ze een enkelband om krijgen. Maar dat kan met de uitkomst van deze proef niet worden vastgesteld. Terughoudend Volgens de onderzoekers waren sommige organisaties niet erg happig op de enkelbanden. "De Raad voor de Kinderbescherming betwijfelde of elektronisch toezicht pedagogisch verantwoord is voor minderjarigen", aldus de wetenschappers. Volgens de onderzoekers waren sommige organisaties niet erg happig op de enkelbanden. "De Raad voor de Kinderbescherming betwijfelde of elektronisch toezicht pedagogisch verantwoord is voor minderjarigen", aldus de wetenschappers. "Officieren waren terughoudend vanwege negatieve ervaringen met elektronisch toezicht in het verleden. Bovendien waren sommigen er niet van overtuigd dat elektronisch toezicht voor bepaalde jongeren een goede strafmodaliteit is, een aarzeling die bij sommigen nog steeds leeft." Er komt voorlopig geen vervolgonderzoek.