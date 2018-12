Carbidschieten in Alblasserdam mag op één locatie

Liefhebbers van carbidschieten in Alblasserdam kunnen opgelucht ademhalen: ook deze jaarwisseling mag het weer. Let wel op: het mag alleen tussen 18:00 en 02:00 uur én je moet vooraf toestemming hebben gevraagd aan de gemeente.

Het carbidschieten is toegestaan op het grasveld aan de Kabelbaan, tegenover de carpoolplaats langs de A15. Degenen die carbidschieten, moeten minimaal 16 jaar oud zijn en er moet toezicht zijn van volwassenen.

Vorig jaar heeft het carbidschieten niet tot overlast geleid, laat een woordvoerder van de gemeente Alblasserdam weten. Eén persoon had zich aangemeld, maar was niet komen opdagen vanwege de regen. Op twee andere locaties hebben inwoners illegaal aan carbidschieten gedaan. De politie heeft daar toen alle spullen in beslag genomen.

Deze situatie is niet anders dan voorgaande jaren: in 2016 en 2017 golden deze regels rondom het carbidschieten ook. In 2012 konden inwoners langer carbidschieten: toen kon het van 10:00 tot 02:00 uur. Twee jaar later, in 2014, was het carbidschieten geheel verboden in Alblasserdam. Dat verbod is in 2015 weer teruggedraaid.