Op de A15 bij Charlois zijn dinsdagmiddag rond hetzelfde tijdstip in beide richtingen ongelukken gebeurd. Zowel richting Europoort als richting Ridderkerk ging het mis.

Tussen Hoogvliet en Charlois en tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charlois waren twee rijstroken afgesloten.

Hoe de ongelukken konden gebeuren, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.