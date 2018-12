'Gele hesjes' demonstreren in Rotterdam

De protestbeweging 'Les Gilets Jaunes', of 'gele hesjes', demonstreert komende zaterdag in Rotterdam. De actievoerders verzamelen om 11:30 uur bij de Erasmusbrug.

De actie is op poten gezet door The Post Offline, de papieren krant van het online magazine The Post Online.. De gemeente is met de organisatie in gesprek over de actie.

De gele hesjes-acties komen oorspronkelijk uit Frankrjik. Daar gingen mensen de straat op uit protest tegen de hoge brandstofprijzen en uit onvrede met de regering. De afgelopen weken liepen die demonstraties steeds uit op rellen.

Afgelopen zaterdag verzamelden ook enkele tientallen actievoerders zich op het Binnenhof in Den Haag om te demonstreren. Daar werden drie mensen aangehouden. Ook in Maastricht en Nijmegen werd actie gevoerd.

The Post Offline gaat in Rotterdam voor een andere aanpak. "Geen spandoeken, geen leuzen, geen gezichtsbedekkende kleding, geen agressie", is te lezen op sociale media. Daarnaast is het plan om met de actievoerders het lied '15 miljoen mensen' van Fluitsma & Van Tijn te zingen.