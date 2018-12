Zagen, hakken en trillen voor de Blankenburgverbinding

Het werk aan de Blankenburgverbinding wordt steeds beter zichtbaar. Drie maanden na de start van de bouw van de oeververbinding tussen Rozenburg en Vlaardingen is er permanent bedrijvigheid. Momenteel wordt het Oeverbos in Vlaardingen gekapt. De ruimte is nodig voor de aanleg van een bouwterrein.

Deze week is begonnen met het hak- en zaagwerk. Het Oeverbos is in de jaren zestig aangelegd met vervuild havenslib. De grond wordt nu meteen gesaneerd, waarna bouwconsortium BAAK het schone terrein in gebruik neemt voor werkzaamheden. Fietsers worden omgeleid en de Maassluissedijk is tijdelijk versmald voor het autoverkeer.

Vleermuizen

Omdat het gebied ook in de vliegroute ligt van vleermuizen zijn hoge hekken geplaatst. De beestjes oriënteren zich door middel van de bomenrijen die nu gekapt worden. Het hekwerk zal die functie overnemen. Volgens Rijkswaterstaat kunnen de vleermuizen na hun winterslaap hun vertrouwde route door de hekken kunnen terugvinden.

A24

De Blankenburgverbinding zal uiteindelijk twee tunnels omvatten. De Maasdeltatunnel onder het water van Het Scheur, het stuk tussen de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg, en in het stuk naar de A20 komt de Hollandtunnel. De A24 zal in in z'n geheel in 2024 gereed zijn.