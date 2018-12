Ook alcoholverbod in Wijkpark Oude Westen

In het Wijkpark Oude Westen in Rotterdam mag vanaf 2019 geen alcohol worden gedronken. Dat heeft het Rotterdamse college besloten omdat in het park "veel zwervers, daklozen en verslaafden" alcohol gebruiken en voor overlast zorgen.

In het hele centrum en grote delen van andere gebieden in de stad is het verboden om alcohol te drinken op straat. Wel is het in de periode van april tot en met september toegestaan om alcohol te drinken in de parken, zoals het Euromastpark en het Museumpark.

De gemeente gaat alcohol in het kleine Wijkpark Oude Westen nu verbieden, omdat de overlast van alcoholgebruikers in dit park "voor overige gebruikers van het park niet te ontlopen is". Volgens de gemeente durven mensen het park nauwelijks te betreden vanwege de overlast van drinkers.

Het aantal mensen dat dit jaar op alcoholgebruik is betrapt blijft naar verwachting vrijwel gelijk met vorig jaar, rond de 2300. Vorig jaar daalde het aantal overtredingen van 2613 in 2016, naar 2249 in 2017.