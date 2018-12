Lady Killer (17) uit Rotterdam-Zuid behoudt wereldtitel kickboksen

De 17-jarige kickbokser Georgina van der Linden uit Rotterdam-Zuid heeft haar wereldtitel kickboksen afgelopen weekend met succes verdedigd. De tiener uit Vreewijk rekende in Tsjechië af met Karolína Klusová.

"Het was wel even stil toen ik opkwam", vertelt Georgina in de sportschool over haar avontuur in het buitenland. Ze is nog maar net terug. "Klusová komt uit Tsjechië, dus de hele zaal was voor haar." Maar het bracht de Rotterdamse niet van haar stuk. "Toen de wedstrijd begon, verloor ik de zenuwen en kon ik de wedstrijd domineren."

Met de auto

Het toernooi werd georganiseerd door Enfusion. Van Der Linden prolongeerde haar titel in de klasse onder 57 kilogram.

De Lady Killer, zoals Van Der Linden ook wel wordt genoemd, vloog afgelopen vrijdag samen met haar vader Dennis naar Tsjechië. Sinds jongs af aan is hij haar coach. Haar overige familie uit Vreewijk ging met de auto naar het duel in het buitenland.

Rolmodel

Op haar geboortegrond is Van Der Linden inmiddels een beroemdheid. Veel kinderen in sporthal De Enk in Vreewijk willen met haar op de foto. "Leuk, toch", lacht ze. "Maar toch is het af en toe ook nog wel vreemd als mensen vragen om een foto."

Geduldig poseert Van Der Linden met alle pupillen in de sportschool. Hoe het is om een voorbeeld te zijn voor andere kinderen, terwijl ze zelf pas 17 jaar is? "Dat besef ik niet altijd. Toch is het wel leuk om te zien dat kinderen naar je opkijken. Dat geeft ook motivatie om hard te blijven trainen."