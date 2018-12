Rovende Romafamilie blijft vastzitten

Een vader, moeder en 19-jarige zoon van een Roma-familie blijven in voorarrest voor zeker 160 autokraken op Goeree-Overflakkee en Zeeland. De rechtbank in Middelburg heeft dat dinsdag besloten tijdens een niet-inhoudelijke zitting.

De ouders zouden ook leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie, die als doel had inbraken te plegen om in het levensonderhoud te voorzien.



Het onderzoek is nog in volle gang. De politie pakte in augustus meerdere leden van de familie op in Domburg. Het ging om een 43-jarige man met zijn 41-jarige vrouw, een 19-jarige zoon en zijn vriendin en twee kinderen van 16 en 17 jaar.

De schoondochter mag haar berechting in vrijheid afwachten. Ook de twee kinderen van 16 en 17 jaar die worden verdacht, zitten niet vast. Zij verblijven in een jeugdinrichting. Twee andere kinderen uit de familie van 11 en 1 jaar oud zijn geen verdachte in de zaak. Het 11-jarige kind verblijft bij zijn oma en voor de baby is eveneens opvang geregeld.

Het gezin kwam in beeld tijdens een onderzoek naar de autokraken. Op 16 augustus trok in Domburg een camper met inzittenden die ook op eerder gemaakte camerabeelden stonden de aandacht.

"Een schoolvoorbeeld van mobiel banditisme", zei de officier van justitie. "Hun enige doel om hier te zijn was stelen. Dit is hun levenspatroon."

De vader hield vol in Zeeland op vakantie te zijn geweest. Ook vindt hij dat alleen hij veroordeeld zou moeten worden, omdat de rest van zijn gezin onschuldig is.