Van kerk naar thuis voor zwaar gehandicapte jongeren

Er wordt druk geklust in de leegstaande kerk aan de Middelstraat in Nieuw-Beijerland. Het gebouw wordt het onderkomen van Halte Zomervilla, een woon- en logeerhuis voor jongeren met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Het initiatief komt vanuit ouders die eerder ook al een kinderopvang in het dorp realiseerde voor EMB-kinderen.

Het gaat om kinderen die naast een zware verstandelijke beperking ook motorisch gehandicapt zijn. De 17-jarige Wouter wordt één van de bewoners van Halte Zomervilla. “De zorg wordt zwaarder en wij worden ook ouders”, legt moeder Miranda van den Brom uit.

“Dus dan ga je zoeken naar een woonoplossing voor hem en dan blijkt dat een woning met intensieve begeleiding er helemaal niet is. Daarom Halte Zomervilla.”

Even bijtanken

Voor ouders die er nog niet toe zijn aan om hun kind hier te laten wonen is het ook mogelijk een aantal nachten te logeren. “Het geeft ouders de kans om even bij te tanken, wat extra aandacht aan de andere kinderen te schenken en even een gewoon gezin te zijn.”

Renée Ruisch, moeder van Robin, is erg blij dat het gelukt is de leegstaande kerk te kopen. “De plek is geweldig. Mooi hoog en licht, midden in het dorp en op loopafstand van de kinderopvang, waar de jongeren bijvoorbeeld kunnen zwemmen.”

Kerstbomen verkoop

De ouders hebben veel ervaring opgedaan bij het opzetten van het kinderdagverblijf Zomerkind. Maar dit is opnieuw een uitdagende klus. “We zijn nog volop bezig geld bij elkaar te krijgen. We lenen liever zo min mogelijk, want we willen dat al het geld naar de zorg gaat. Zo verkopen we op donderdag- en vrijdagavond en op zaterdag kerstbomen. En al het geld gaat naar Halte Zomervilla”, aldus Ruisch.

Volgend jaar zomer moet Halte Zomervilla open gaan.