16-jarige jongen steekt broer in arm in Dordrecht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In een woning aan de Dubbeldamseweg Zuid in Dordrecht zijn dinsdagavond twee broers elkaar te lijf gegaan. Eén van hen is daarbij in zijn arm gestoken.

Volgens de politie had het tweetal ruzie. Een 16-jarige jongen heeft vervolgens zijn broer van 18 jaar gestoken met een mes. De jongste broer is aangehouden. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.