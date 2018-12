Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man in arm gestoken in Dordrecht Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Op de Dubbeldamseweg in Dordrecht-Zuid zijn dinsdagavond twee mannen elkaar te lijf gegaan. Eén van hen is daarbij in zijn arm gestoken.

Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer ligt. Of er iemand is aangehouden, is nog niet bekend.