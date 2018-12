Auto raakt te water in Spijkenisse

Aan de Markenburgweg in Spijkenisse is dinsdagavond een auto in het water beland. De bestuurder moest door duikers op het droge worden gezet.

De automobilist was in eerste instantie niet goed aanspreekbaar en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij zat alleen in de wagen.

Hoe de man in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk. Omdat de auto zeker dertig meter van de dijk af ligt, is een speciale kraan ter plaatse gekomen. De politie denkt dat de berging van de auto nog wel even gaat duren.