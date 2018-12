Deel dit artikel:













Meer onderzoek nodig om doodsoorzaak Rotterdamse vrouw vast te stellen Foto: MediaTV

De politie tast nog in het duister over de doodsoorzaak van de 29-jarige Bianca van Es. De vrouw werd vorige week levenloos aangetroffen in haar woning aan de Luntershoek, in Rotterdam-Zuidwijk.

Het lichaam van de vrouw is maandag onderzocht. Uit dat onderzoek kwamen sporen van geweld naar voren, maar een eenduidige doodsoorzaak kon daarmee nog niet worden vastgesteld. Meer onderzoek moet uitsluitsel geven. De vrouw werd vrijdag "onder verdachte omstandigheden" gevonden in haar woning, meldt de politie. Er was toen ook een peuter in huis. Een dag later werd een rechercheteam van twintig mensen op de zaak gezet.

Lees ook: 'Als je bedenkt wat er is gebeurd, dan loopt er toch een rilling over je rug' Het team heeft inmiddels een groot aantal buurtbewoners en getuigen gesproken. De woning is onderzocht en rechercheurs hebben camerabeelden bekeken. Het onderzoeksteam wil de laatste dagen van het slachtoffer uitgebreid in kaart brengen en komt graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien.