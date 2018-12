Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Architect componeert complete cd voor Metropole Orkest Het concert met het Metropole Orkest in de LantarenVenster Ron van Leeuwen vertelt over zijn muziek Ron van Leeuwen kijkt met zijn vrouw Janneke naar Joke Bruijs Het Metropole Orkest speelde 13 stukken van Ron van Leeuwen

Het is een droom die uitkwam voor architect Ron Van Leeuwen uit Rotterdam. Na een jarenlange voorbereiding speelde het wereldberoemde Metropole Orkest vorige week maar liefst dertien composities van hem. En dat terwijl hij in het dagelijks leven niet eens componist is, maar architect.

Componeren is een hobby van de Rotterdammer. Toch trok hij na verschillende voorstellingen met wisselend succes de stoute schoenen aan. Hij wilde het hoogst haalbare voor zijn composities: hij wilde het Metropole Orkest. Na verschillende mailwisselingen mocht hij eindelijk op gesprek komen. "Het was niet makkelijk. Het koste veel energie en veel tijd", legt Ron uit. "Toen ik ze uiteindelijk een aantal stukken mocht laten horen, waren ze om." Samen met het Metropole Orkest werden de muziekstukken verder uitgewerkt en werd een concert georganiseerd in LantarenVenster. Van het concert is een cd gemaakt, met de titel 'Like Nobody's Watching'. De stukken die worden gespeeld, variëren van wals tot tango en van rumba tot cha cha cha. Ook staat het nummer Rotterdam, gezongen door Joke Bruijs, op de cd. Het lied is een ode aan de stad en de tekst werd geschreven door Janneke, de vrouw van Ron. De cd is inmiddels verkrijgbaar op Spotify en bij Bol.com. Van Leeuwen zit alweer te broeden op zijn volgende project. "Ik heb nog zoveel ideeën liggen. Ik weet alleen nog niet welke vorm het gaat krijgen. Het kan filmmuziek worden, liederen of dansmuziek, maar er komt beslist wat", verzekert de Rotterdammer.