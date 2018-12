Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Terence Kongolo maakt zijn eerste goal in de Premier League Terence Kongolo in zijn Feyenoord-tijd

Terence Kongolo heeft dinsdagavond zijn eerste goal gemaakt in de Engelse Premier League. In een midweekse speelronde bracht de oud-Feyenoorder zijn Huddersfield Town terug naar 2-1 in de uitwedstrijd bij Bournemouth.

Tien minuten voor rust kopte de verdediger raak nadat een afgeslagen corner opnieuw voor het doel werd geslingerd. Kongolo verruilde Feyenoord na het kampioensjaar voor AS Monaco. Omdat hij daar vorig jaar niet veel speelde, werd hij uitgeleend aan Huddersfield Town. Afgelopen zomer namen de Engelsen hem definitief over van Monaco.