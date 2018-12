Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand na explosie in Schiedamse snackbar Brand in snackbar Schiedam (Foto MediaTV) Brand na explosie in Schiedamse snackbar Brand na explosie in Schiedamse snackbar

De brandweer heeft woensdagochtend in de Schiedamse wijk Nieuwland een flat ontruimd vanwege een uitslaande brand in een snackbar. Er is ook een explosie geweest in de King's Grill & Snack aan de Parkweg.

De brand in de snackbar ontstond even voor 01:15 uur. Getuigen zeggen dat ze daarna iemand hebben zien wegrennen. De brandweer kan dit nog niet bevestigen. De eigenaar heeft de snackbar al een half jaar geleden gesloten, er was toen volgens een omwonende veel politie bij. Bij de brand kwam zoveel rook vrij dat de brandweer alle 24 appartementen van een naastgelegen flat liet ontruimen. Zo'n vijftig bewoners zijn tijdelijk opgevangen in het wijkcentrum. Ze zijn inmiddels weer in hun huis terug. De brandweer is bezig om de snackbar te slopen om bij alle vuurhaarden te komen. Ook worden er metingen verricht om te kijken of er bij de bij de brand in de snackbar asbest is vrijgekomen. Vooralsnog heeft de brandweer daar geen sporen van gevonden. De brandweer is vertrokken en medewerkers van de gemeente breken het pand verder af. De politie onderzoekt de zaak en heeft verschillende bewijsstukken uit het pand meegenomen.