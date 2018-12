Deel dit artikel:













Recordaantal kapperszaken in onze regio Foto: ANP

Onze regio telt veruit de meeste kapperszaken in Nederland. In tien jaar tijd is het aantal kappers bij ons toegenomen van 1400 naar 2200, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In heel Nederland steeg het aantal kapperszaken in tien jaar tijd tot 27 duizend, een toename van 10 duizend. De stijging betekent niet dat er veel meer kappers zijn, veel kappers zijn voor zichzelf begonnen. Witwassen Kapperszaken worden ook vaak genoemd in verband met criminele activiteiten. De politie is alert op straten waarin opvallend veel kappers zitten. Een kapsalon is een populair front om geld uit bijvoorbeeld hennepkweek wit te wassen.