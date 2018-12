Tennisser Wawrinka weer naar Ahoy

Toernooidirecteur Richard Krajicek kan tijdens het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy ook Stan Wawrinka begroeten. De 33-jarige Zwitser, toernooiwinnaar in 2015, heeft zijn komst toegezegd.

Wawrinka is voor de vierde keer van de partij in Ahoy. Hij debuteerde in 2005. Dit jaar werd de drievoudig Grand Slam-winnaar nog verrast door de Nederlander Tallon Griekspoor.

Andere reeds bekende deelnemers aan het tennistoernooi zijn Alexander Zverev, Marin Cilic, Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Hyeon Chung en Nick Kyrgios.

Het toernooi duurt van 9 tot en met 17 februari 2019.