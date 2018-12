Automobilist vliegt door voortuin en belandt op geparkeerde auto

Foto: AS Media

Een Rotterdammer is rond middernacht met zijn auto een voortuin ingereden aan de Straatweg in Rotterdam-Noord.

De 30-jarige chauffeur verloor de macht over het stuur en vloog achteruit door een hek en een heg. Hij kwam op een geparkeerde auto op de oprit tot stilstand.

De Rotterdammer wilde er eerst nog vandoor gaan, maar agenten konden hem oppakken. De politie heeft hem een speekseltest afgenomen om te kijken of hij drugs had gebruikt. Hij heeft in ieder geval een rijverbod gekregen.