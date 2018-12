Volkstraditie op 5 december, de Brielse Maskerade is weer springlevend

Het is een jaarlijks terugkerende traditie op 5 december in Brielle. Zo'n honderd Briellenaren verkleden zich voor een carnavaleske optocht door de binnenstad. Sinds 2016 is de Brielse Maskerade immaterieel cultureel erfgoed op de lijst van Unesco.

Het meeste opvallende zijn misschien wel de teksten die de deelnemers aan de optocht dragen. Satirische leuzen waarmee ze de politiek of een trend in de samenleving bekritiseren.

Mythische capirussa

"Het wordt spectaculair", zegt Bram Poldervaart van de werkgroep die de Maskerade organiseert. "We hebben een speciaal masker laten maken door een maskermaker uit Utrecht. Dat wordt de mascotte van de Maskerade. Het masker is geïnspireerd op de mythische figuur van Brielle, de capirussa, die ooit in de Maasmond is gesignaleerd." De capirussa heeft een vrouwenhoofd, de oren van een hond en de benen van een paard. Het is ook de schildhouder in het wapen van Brielle.

Waar de Maskerade vandaan komt is nooit helemaal duidelijk. "Niemand weet het precies", zegt Poldervaart. Het zou al een paar honderd jaar bestaan. Jongeren gingen op Sinterklaasavond gemaskerd de straat op.

In politieberichten uit 1850 blijkt dat er daar ongeregeldheden ontstonden. "Langzaam heeft het zich ontwikkeld naar dat mensen bepaalde thema's uitbeelden", vertelt Poldervaart.

In 2012 deed bijna niemand meer mee aan de optocht. Door een culturele stichting die in lokale pers veel aandacht besteedde aan de historische traditie, is het weer gaan leven. "Het is echt een gezellige boel."

Roze

Met welke leuzen en welke thema's deelnemers de straat op gaan is altijd een verrassing. "We weten nooit precies van tevoren wat mensen gaan doen", vertelt Poldervaart. "Het heeft vaak te maken met dingen die in de gemeente gebeuren."

De organisator heeft wel een vermoeden. "Brielle is een vesting. Er is een eilandje in de vesting, waar mensen nu een soort restaurant annex theater gaan beginnen. Daar zijn roze maskers opgezet." In een beeldentuin zette een kunstenaar roze beelden van hoofden. "Die maskers hebben zoveel ophef gemaakt, daar was enorm veel publiciteit over, op Facebook en dergelijke, dat ik denk dat daar wel iemand iets mee gaat doen."

De optocht begint om 19:00 uur. Het duurt een uurtje.

Dit jaar werd ook de Brielse 1 Aprilviering toegevoegd aan de lijst met immaterieel erfgoed in Nederland.