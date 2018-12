Feyenoord-jeugdspeler Summerville op weg naar FC Dordrecht

Crysencio Summerville wordt in de winterstop tot het einde van het seizoen verhuurd aan FC Dordrecht. De jeugdspeler van Feyenoord is door de Rotterdammers gestraft na een incident op de training met teamgenoot Mats Knoester. Daarom zal hij het laatste halfjaar aan de ploeg uit de eerste divisie worden uitgeleend.

De transfer is nog niet officieel rond, want er zal nog een gesprek plaatsvinden tussen de club en de 17-jarige buitenspeler. Tot de winterstop blijft Summerville geschorst bij Feyenoord, waarna hij zal aansluiten bij de selectie van FC Dordrecht. Mocht de deal zijn beklonken, dan zal Summerville direct meetrainen bij de Schapenkoppen. Hij is pas na de winterstop speelgerechtigd.

Summerville heeft verder een volgens zijn contract maximale boete gekregen. Ook heeft hij nog een nog nader te bepalen taakstraf. Feyenoord wil de jeugdspeler gaan helpen en zal hem een mentale begeleiding geven.